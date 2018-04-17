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Компания Volkswagen запланировала редизайн логотипа

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в очередной раз задумался о том, чтобы обновить свой логотип. Напомним, ранее обновление происходило в 2012 году, когда привычный лейбл получил более актуальный дизайн.

Что касается повода для внесения таких радикальных перемен, то это первостепенно связано с тем, что компания рассчитывает всерьез заняться расширением модельного ряда электрокаров, для которых необходим другой значок. Также некоторые эксперты связывают данное решение с тем, чтобы окончательно отказаться от недавнего скандала с дизельными автомобилями, после которого компании пришлось понесли колоссальные расходы для восстановления репутации. Уже в следующем году Volkswagen может опубликовать новый логотип, который, как предполагается, окажется ярче прежнего.

Компания Volkswagen запланировала редизайн логотипа


Не исключено, что к тому времени одновременно появятся несколько новых моделей электрокаров, для которых окажутся весьма актуальными подобные изменения, позволяющие с легкостью определить принадлежность к классу самых экологичных автомобилей в мире. Примечательно, в 2020 году пройдет презентация первого собственного электрокара, который уже получил имя I. D. и о котором продолжаются активные споры в кругах продвинутых автолюбителей.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:58
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