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В Тибете обнаружили 1000-летние статуи Будды

В Тибете обнаружили 1000-летние наскальные статуи Будды. Каменные изваяния обнаружили строители в уезде Джагяб города Чамдо, собирая камни в долине.

В Тибете обнаружили 1000-летние статуи Будды


В Тибетском автономном районе были обнаружены наскальные статуи Будды, возраст которых не менее 1000 тысячи лет. Древнюю находку обнаружили строители, собирая камни в долине города Чамдо в уезде Джагяб. По сообщению от издания «Российский диалог» изваяния были вырезаны на участке скалы длиной десять метров.

Сотрудники регионального исследовательского института по охране древних памятников сообщили, что статуи датируются временами правления Тубо, тибетского царства (VII-IX века).

Согласно мнению специалистов, судя по стилю каменные изваяния создали в IX веке. Ученые также полагают, что находки сосредоточены на транспортном узле между югом и севером. Археологи предположил, что данная находка поспособствует изучению не только культуры и искусства, но также древнего транспорта.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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