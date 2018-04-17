Ольга Бузова опять погуляла в компании с лучшим другом Дмитрия Тарасова

На днях ведущая реалити-шоу «Дом-2» побывала на дне рождения Ильи Ковальчука и была не против ухаживаний со стороны хоккеиста Александра Радулова, который также развелся с супругой и свободен от семейных обязательств.Примечательно. Что в этой же компании оказался и певец Александр Тарасов, которого бывший муж Бузовой называет своим братом.Пользователи предполагают, что T-killah обязательно расскажет «родственнику» Дмитрию Тарасову о поведении его «бывшей» в мужском коллективе.