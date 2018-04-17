Компания Foton обновила пикап Tunland

Что касается салона, то здесь появился внушительный сенсорный дисплей, при помощи которого также не составит труда воспользоваться функциями навигации. По техническим данным в первую очередь следует выделить наличие 2,4-литрового бензинового двигателя с мощностью 136 л.с., а также дизельную модификацию с мощностью 163 л.с. В зависимости от комплектации, покупателям предложено приобрести новый китайский пикап, как с задним приводом, так и с полном. В качестве трансмиссии здесь используется 5-ступенчатая МКПП.Самую дешевую модификацию приобрести на местном рынке можно будет по цене от 80 тысяч юаней, тогда как максимальная комплектация обойдется клиентам в 183 тысячи юаней. Для российских автолюбителей остается доступной лишь прежняя версия, тогда как новая генерация китайского пикапа может появиться лишь к осени 2019 года. Остальные особенности автомобиля будут объявлены лишь после начала первых продаж у официальных дилеров.