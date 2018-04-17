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Компания Foton обновила пикап Tunland

Сегодня стало известно, что компания Foton обновила ранее показанный пикап под названием Tunland. Улучшенная модификация теперь сможет порадовать более современным дизайном из—за новых бамперов, решетки радиатора и ряда других параметров.

Что касается салона, то здесь появился внушительный сенсорный дисплей, при помощи которого также не составит труда воспользоваться функциями навигации. По техническим данным в первую очередь следует выделить наличие 2,4-литрового бензинового двигателя с мощностью 136 л.с., а также дизельную модификацию с мощностью 163 л.с. В зависимости от комплектации, покупателям предложено приобрести новый китайский пикап, как с задним приводом, так и с полном. В качестве трансмиссии здесь используется 5-ступенчатая МКПП.

Компания Foton обновила пикап Tunland


Самую дешевую модификацию приобрести на местном рынке можно будет по цене от 80 тысяч юаней, тогда как максимальная комплектация обойдется клиентам в 183 тысячи юаней. Для российских автолюбителей остается доступной лишь прежняя версия, тогда как новая генерация китайского пикапа может появиться лишь к осени 2019 года. Остальные особенности автомобиля будут объявлены лишь после начала первых продаж у официальных дилеров.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:53
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