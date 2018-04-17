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Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за 31 тысячу долларов

Сегодня стало известно о пополнении американского автомобиля рынка очередной новинкой – минивеном Honda Odyssey 2019 , который существенно преобразился на фоне введенных изменений над устаревшей модификацией. В базовой версии данный автомобиль обойдется в 31 тысячу долларов.

Что касается самой дорогостоящей комплектации данного автомобиля, то здесь отмечается ценник в размере 47,9 тысяч долларов. Производитель установил под капотом минивена 3,5-литровый бензиновый двигатель с 280-силами. Покупателям предложат на выбор одну из нескольких модификаций установок: 10 ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также 9-ступенчатый автомат. Возможность экстренного торможения и некоторые другие системы безопасности приведут к тому, что данная модель сможет проявить себя максимально надежно даже в самых сложных ситуациях.

Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за 31 тысячу долларов


Также следует отметить, что Honda Odyssey 2019 сможет похвастаться 8-дюймовым сенсорным дисплеем с множеством мультимедийных опций, возможности следить за детьми на задних сидениях и некоторыми другими параметрами. Также минивен оснащен удобным и расширенным климат-контролем для повышенного комфорта в салоне.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:42
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