Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за 31 тысячу долларов

Что касается самой дорогостоящей комплектации данного автомобиля, то здесь отмечается ценник в размере 47,9 тысяч долларов. Производитель установил под капотом минивена 3,5-литровый бензиновый двигатель с 280-силами. Покупателям предложат на выбор одну из нескольких модификаций установок: 10 ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также 9-ступенчатый автомат. Возможность экстренного торможения и некоторые другие системы безопасности приведут к тому, что данная модель сможет проявить себя максимально надежно даже в самых сложных ситуациях.Также следует отметить, что Honda Odyssey 2019 сможет похвастаться 8-дюймовым сенсорным дисплеем с множеством мультимедийных опций, возможности следить за детьми на задних сидениях и некоторыми другими параметрами. Также минивен оснащен удобным и расширенным климат-контролем для повышенного комфорта в салоне.