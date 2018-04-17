Поклонники назвали поведение Натальи Рудовой чересчур пафосным

Накануне Наталья Рудова в компании Анны Седоковой и Виктории Десятниковой отправилась на премию популярного журнала «Hello!», на которую знаменитости надели сверкающие вечерние платья. Перед самим мероприятием подруги решили запечатлеть свою прогулку по вечерней Москве, соблазнительно дефилируя на камеру под музыку из популярного мюзикла «Ла-Ла Ленд».Просмотревшие ролик фолловеры выразили не самое лучшее мнение об увиденном. Некоторые считают, что знаменитостям стоило бы вести себя более скромно, а поведение Натальи Рудовой и вовсе расценили, как чересур пафосное.