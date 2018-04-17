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Chevy вынужден сократить объёмы производства седана Cruze‍

Сегодня стало известно о решении руководства компании Chevy несколько уменьшить объемы производства компактного седана Cruze. Столь неожиданные данные приведены на фоне того, что вышеуказанная модель не смогла оправдать себя по количеству проданной техники, а также ввиду дальнейшего повышения интереса автолюбителей к внедорожникам и кроссоверам.

Таким образом, производственная площадка, расположенная в США (штат Огайо), уменьшит объемы выпуска компактного седана Chevrolet, занимаясь более востребованными марками. Не исключено, что руководство компании в том числе прибегнет к такой непопулярной мере, как сокращение штата, однако количество уволенных сотрудников пока остается неизвестным. Некоторые аналитики уже сейчас публикуют прогнозы, предполагая, что из 3 тысяч рабочих, сохранить свое стабильное жалование сможет лишь половина.

Chevy вынужден сократить объёмы производства седана Cruze&#8205;


Ввиду приведенных изменений в дальнейшем падение производства американских седанов составит порядка 13 процентов, тогда как повышенную работу ожидают заводы, где выпускаются кроссоверы и грузовики, которые станет больше на 7 процентов. Напомним, все за несколько месяцев с начала 2018 года на американском рынке Chevy Cruze упала в спросе примерно на четверть при сравнении с показателями прошлого года.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:37
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