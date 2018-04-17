Chevy вынужден сократить объёмы производства седана Cruze‍

Таким образом, производственная площадка, расположенная в США (штат Огайо), уменьшит объемы выпуска компактного седана Chevrolet, занимаясь более востребованными марками. Не исключено, что руководство компании в том числе прибегнет к такой непопулярной мере, как сокращение штата, однако количество уволенных сотрудников пока остается неизвестным. Некоторые аналитики уже сейчас публикуют прогнозы, предполагая, что из 3 тысяч рабочих, сохранить свое стабильное жалование сможет лишь половина.Ввиду приведенных изменений в дальнейшем падение производства американских седанов составит порядка 13 процентов, тогда как повышенную работу ожидают заводы, где выпускаются кроссоверы и грузовики, которые станет больше на 7 процентов. Напомним, все за несколько месяцев с начала 2018 года на американском рынке Chevy Cruze упала в спросе примерно на четверть при сравнении с показателями прошлого года.