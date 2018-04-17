Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из своей новой фотосессии

«Красивая очень и совсем другая, так лучше», «Очень красивая - выглядишь элегантно, изящно. Вот прям и стиль, и все тебе к лицу. Умничка!», «Платье просто шикарное, и ты тоже», «Очень красивая и шикарная! Алиана! Ты становишься лучше и лучше!», - пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.

А на днях экс-возлюбленная Александра Гобозова поучаствовала в новой фотосессий, где в комплексе с шикарным обтягивающим платьем и эффектным макияжем восхитила публику.В своем микроблоге она опубликовала несколько снимков и небольшое Backstage-видео, на котором фанаты смогли более детально рассмотреть ее образ.Стоит отметить, что Алиана Устиненко дважды была супругой участника телепроекта Саши Гобозова и воспитывает от него сына Роберта. После второго развода мужчина оставил ей бизнес и машину, а потому на данный момент она является очень успешной и ни в чем не нуждается.