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Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из своей новой фотосессии

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко совсем недавно сменила имидж. Девушка коротко постригла и осветлила волосы, приятно удивив своих подписчиков.

А на днях экс-возлюбленная Александра Гобозова поучаствовала в новой фотосессий, где в комплексе с шикарным обтягивающим платьем и эффектным макияжем восхитила публику.

Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из своей новой фотосессии

В своем микроблоге она опубликовала несколько снимков и небольшое Backstage-видео, на котором фанаты смогли более детально рассмотреть ее образ.

«Красивая очень и совсем другая, так лучше», «Очень красивая - выглядишь элегантно, изящно. Вот прям и стиль, и все тебе к лицу. Умничка!», «Платье просто шикарное, и ты тоже», «Очень красивая и шикарная! Алиана! Ты становишься лучше и лучше!», - пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.

Стоит отметить, что Алиана Устиненко дважды была супругой участника телепроекта Саши Гобозова и воспитывает от него сына Роберта. После второго развода мужчина оставил ей бизнес и машину, а потому на данный момент она является очень успешной и ни в чем не нуждается.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:36
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