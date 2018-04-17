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Российские ученые предложили «взрывом» очищать воду

Ежедневно на нашей планете остается все меньше запасов воды, которую можно употреблять, не прибегая к дополнительному очищению. Кроме того, вода, "отработавшая" на производстве, также нуждается в очищении перед утилизацией. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ очищать воду, «взрывая» ее.

Российские ученые предложили «взрывом» очищать воду


Разработка технологий по фильтрации воды, а также удаления из нее примесей – довольно перспективный проект. Российские инженеры из Томского политехнического университета (ТПУ) внесли предложение по очищению воды весьма нетривиальным способом – путем взрывного разрушения капель.

Первые результаты эксперимента описаны в издании Internanional Journal of Thermal Sciences. Сами же эксперименты были проспонсированы благодаря президентскому гранту для докторов наук и молодых ученых. Данная разработка позволит осуществлять фильтрацию воды сравнительно недорого и качественно.

Для очищения воды будет необходимо преобразить ее в эмульсии и суспензии, добавив нерастворимые жидкости и измельченные твердые примеси. В процессе нагревания происходит испарение воды, а негорючие смеси выпадают в осадок, тогда как горючие выгорают. Очищенная вода получается при конденсации водяного пара.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:45
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