Российские ученые предложили «взрывом» очищать воду

Разработка технологий по фильтрации воды, а также удаления из нее примесей – довольно перспективный проект. Российские инженеры из Томского политехнического университета (ТПУ) внесли предложение по очищению воды весьма нетривиальным способом – путем взрывного разрушения капель.Первые результаты эксперимента описаны в издании Internanional Journal of Thermal Sciences. Сами же эксперименты были проспонсированы благодаря президентскому гранту для докторов наук и молодых ученых. Данная разработка позволит осуществлять фильтрацию воды сравнительно недорого и качественно.Для очищения воды будет необходимо преобразить ее в эмульсии и суспензии, добавив нерастворимые жидкости и измельченные твердые примеси. В процессе нагревания происходит испарение воды, а негорючие смеси выпадают в осадок, тогда как горючие выгорают. Очищенная вода получается при конденсации водяного пара.