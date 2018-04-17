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Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать‍

Популярная телеведущая Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в соцсети свежий видеоролик, на котором можно увидеть ее дочь Лелю. Несмотря на то, что главным поводом к размещенному посту стала цель прорекламировать шторы, однако внимательные подписчики все же нашли, к чему присмотреться.

В частности, фанаты отечественной «свахи» принялись высказывать свои предположения в части того, что Лариса Гузеева и ее дочь похожи, «как две капли воды». Таким образом, подписчики принялись высказывать предположения, что Леля в будущем сможет стать такой же статной и привлекательной женщиной, как и ее известная мать. Лариса Гузеева достаточно часто принимается за рекламу различной продукции, тогда как некоторые фотографии становятся поводом для активных обсуждений у подписчиков.

Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать&#8205;


Позирование в кадре с очередными косметическими средствами или продуктами питания вызывают только самые теплые эмоции у подписчиков, которые находят весьма интересным подобные кадры. Сама же телеведущая призналась, что ее дочери удается оставаться столь молодой в том числе благодаря конкретным веществам, которые и стали целью рекламного поста. Подписчики лишь в определенной части согласились с таким мнением, все же видя причиной несколько другие источники молодости.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:32
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