Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать‍

В частности, фанаты отечественной «свахи» принялись высказывать свои предположения в части того, что Лариса Гузеева и ее дочь похожи, «как две капли воды». Таким образом, подписчики принялись высказывать предположения, что Леля в будущем сможет стать такой же статной и привлекательной женщиной, как и ее известная мать. Лариса Гузеева достаточно часто принимается за рекламу различной продукции, тогда как некоторые фотографии становятся поводом для активных обсуждений у подписчиков.Позирование в кадре с очередными косметическими средствами или продуктами питания вызывают только самые теплые эмоции у подписчиков, которые находят весьма интересным подобные кадры. Сама же телеведущая призналась, что ее дочери удается оставаться столь молодой в том числе благодаря конкретным веществам, которые и стали целью рекламного поста. Подписчики лишь в определенной части согласились с таким мнением, все же видя причиной несколько другие источники молодости.