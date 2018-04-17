Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её тренировок‍

Несмотря на то, что преданные поклонники неоднократно могли увидеть неприятные моменты достижения успешных результатов в карьере Волочковой, включая искривленные стопы и большие косточки на пальцах ног, однако сейчас все оказалось несколько сложнее. На опубликованной видеозаписи Анастасия Волочкова продемонстрировала процесс разматывая бинта с ног, однако звуки скрипящих суставов оказались полной неожиданностью для подписчиков балерины.Даже при всей любви к труду и личности Анастасии Волочковой, многие из подписчиков отрицательно отнеслись к такой видеозаписи, которая не содержит ничего положительного. Однако и здесь армия фанатов разделилась на два лагеря: одни не восприняли такой эпизод из занятий спортом, другие благодарны девушке за такое откровение и возможность поделиться истинными эмоциями и последствиями после усиленных тренировок.