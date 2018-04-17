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Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её тренировок‍

Многочисленные подписчики балерины Анастасии Волочковой неоднократно смогли увидеть те последствия, которые происходили после длительных занятий и тренировок. Однако накануне девушка опубликовала видеозапись, которая привела в недоумение многочисленных поклонников.

Несмотря на то, что преданные поклонники неоднократно могли увидеть неприятные моменты достижения успешных результатов в карьере Волочковой, включая искривленные стопы и большие косточки на пальцах ног, однако сейчас все оказалось несколько сложнее. На опубликованной видеозаписи Анастасия Волочкова продемонстрировала процесс разматывая бинта с ног, однако звуки скрипящих суставов оказались полной неожиданностью для подписчиков балерины.

Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её тренировок&#8205;


Даже при всей любви к труду и личности Анастасии Волочковой, многие из подписчиков отрицательно отнеслись к такой видеозаписи, которая не содержит ничего положительного. Однако и здесь армия фанатов разделилась на два лагеря: одни не восприняли такой эпизод из занятий спортом, другие благодарны девушке за такое откровение и возможность поделиться истинными эмоциями и последствиями после усиленных тренировок.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 13:19
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