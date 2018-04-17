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Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной Борисовой

Певец Данко отрицает появившиеся в Сети слухи по поводу возможного романа с Даной Борисовой. Музыкант утверждает, что счастлив в браке и полностью верен своей супруге Наталье.

Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной Борисовой

Певец Данко, по мнению многих фанатов, отреагировал на слухи о своём романе с Даной Борисовой совершенно нормально. Музыкант просто опроверг появившуюся в Сети информацию, но не стал грязно обзываться в адрес очевидцев, которые спутали его и ведущую с какой-то парочкой влюблённых в парке.

Со слов самого Александра Фадеева, он понимает, что журналисты, запечатлевшие на камеру объятия других людей, вполне могли ошибиться в своих предположениях, а потому никого не осуждает. В это же время Данко напомнил, что, несмотря на прошлые отношения с Даной Борисовой, сейчас он вполне счастлив в браке с любимой супругой Натальей, с которой вместе воспитывает двоих дочерей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:17
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