Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной Борисовой

Певец Данко, по мнению многих фанатов, отреагировал на слухи о своём романе с Даной Борисовой совершенно нормально. Музыкант просто опроверг появившуюся в Сети информацию, но не стал грязно обзываться в адрес очевидцев, которые спутали его и ведущую с какой-то парочкой влюблённых в парке.Со слов самого Александра Фадеева, он понимает, что журналисты, запечатлевшие на камеру объятия других людей, вполне могли ошибиться в своих предположениях, а потому никого не осуждает. В это же время Данко напомнил, что, несмотря на прошлые отношения с Даной Борисовой, сейчас он вполне счастлив в браке с любимой супругой Натальей, с которой вместе воспитывает двоих дочерей.