Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов

Фотография красивой женщины произвела фурор среди поклонников Примадонны., - поблагодарила Алла Борисовна свою родительницу.Нужно отметить, что это первый снимок мамы великой артистки, который опубликовала в Сети сама Пугачева и фанаты были сражены красотой Зинаиды Архиповны, жизнь которой сложилась нелегко.Женщина прошла войну в качестве фронтовика, а в 1947 году родила сына, прожившего всего несколько месяцев. И вот в 1949 году на свет появилась дочка Алла. Которой суждено было стать великой эстрадной певицей.Многие высоты Аллы Борисовны были достигнуты благодаря настойчивости ее мамы, которая уже в пять лет отдала одаренную дочку в музыкальную школу и заставляла заниматься даже во время каникул.Внешне обе женщины не похожи, зато фолловеры Пугачевой сразу уловили сходство Зинаиды Архиповны с малышкой Лизой, младшей дочерью Аллы Борисовны.