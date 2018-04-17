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Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов

После своего дня рождения, 16 марта, певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram архивное фото своей мамы, Зинаиды Архиповны Одеговой.

Фотография красивой женщины произвела фурор среди поклонников Примадонны.

Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов

«Спасибо, мама!», - поблагодарила Алла Борисовна свою родительницу.

Нужно отметить, что это первый снимок мамы великой артистки, который опубликовала в Сети сама Пугачева и фанаты были сражены красотой Зинаиды Архиповны, жизнь которой сложилась нелегко.

Женщина прошла войну в качестве фронтовика, а в 1947 году родила сына, прожившего всего несколько месяцев. И вот в 1949 году на свет появилась дочка Алла. Которой суждено было стать великой эстрадной певицей.

Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов

Многие высоты Аллы Борисовны были достигнуты благодаря настойчивости ее мамы, которая уже в пять лет отдала одаренную дочку в музыкальную школу и заставляла заниматься даже во время каникул.

Внешне обе женщины не похожи, зато фолловеры Пугачевой сразу уловили сходство Зинаиды Архиповны с малышкой Лизой, младшей дочерью Аллы Борисовны.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:14
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