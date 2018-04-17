АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга получил новый мотор

Китайская компания Geely опубликовала свежие фотографии обновленного кроссовера под названием Vision X6. Однако для российских автолюбителей данный автомобиль в большей степени известен под именем Emgrand X7.

Что касается актуальной модификации кроссовера, то он получил несколько улучшенные бамперы, новую решетку радиатора, а также новые противотуманные фары. Однако будущие владельцы свежего кроссовера Emgrand X7 смогут в том числе подобрать для себя более привлекательный цвет кузова, так как палитра красок заметно увеличилась. Также теперь здесь используется новая приборная панель и руль, которые придают салону еще более современный и привлекательный вид. Наличие новых хромированных деталей отделки придает весьма приятный вид тем частям кузова, которые ранее никак не подчеркивались дизайнерами модели.

Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга получил новый мотор


Наличием новейшей мультимедийной системы и дисплея для управления функциями климат-контроля придает еще больший шанс на то, что данный автомобиль окажется востребованным у покупателей. Что касается подкапотного пространства, то здесь известно о наличии 1,8-литрового бензинового двигателя с мощностью 133 л.с., а также пятиступенчатой механической трансмиссии. Не исключено, что ближе к началу продаж появятся и более новые модификации данного кроссовера.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: maxran Сегодня, 13:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории
Учёные: В Европе вскоре появятся первые
Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше
Смартфон KOOLNEE K1 предлагается за 139 долларов
Ольга Бузова опять погуляла в компании с лучшим
Компания Volkswagen запланировала редизайн
«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла
Компания Foton обновила пикап Tunland
Учёные разработали имплант для защиты женщин от
Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за
Поклонники назвали поведение Натальи Рудовой
В Балтийском море найден крупный клад X века
Chevy вынужден сократить объёмы производства
Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из
Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать&#8205;
Huawei анонсировала смартфон Y6 за 150 долларов
Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её
Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной
Украина оштрафует Газпром за убытки от Nord
Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов
Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга
Беременная Светлана Лобода показала подписчикам
Джастин Бибер защитил девушку от нападения
Виктория Романец и Антон Гусев поделились
Первый канал планирует запустить "Голос" для
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Просмотреть все новости