Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга получил новый мотор

Что касается актуальной модификации кроссовера, то он получил несколько улучшенные бамперы, новую решетку радиатора, а также новые противотуманные фары. Однако будущие владельцы свежего кроссовера Emgrand X7 смогут в том числе подобрать для себя более привлекательный цвет кузова, так как палитра красок заметно увеличилась. Также теперь здесь используется новая приборная панель и руль, которые придают салону еще более современный и привлекательный вид. Наличие новых хромированных деталей отделки придает весьма приятный вид тем частям кузова, которые ранее никак не подчеркивались дизайнерами модели.Наличием новейшей мультимедийной системы и дисплея для управления функциями климат-контроля придает еще больший шанс на то, что данный автомобиль окажется востребованным у покупателей. Что касается подкапотного пространства, то здесь известно о наличии 1,8-литрового бензинового двигателя с мощностью 133 л.с., а также пятиступенчатой механической трансмиссии. Не исключено, что ближе к началу продаж появятся и более новые модификации данного кроссовера.