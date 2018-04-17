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Беременная Светлана Лобода показала подписчикам свои значительно округлившиеся формы

Несколько недель назад популярная украинская певица Светлана Лобода сообщила о том, что на некоторое время покинет сцену в связи с беременностью.

Практически сразу, после ухода в декретный отпуск девушка отправилась в США, где и появится на свет ее второй ребенок.

Беременная Светлана Лобода показала подписчикам свои значительно округлившиеся формы

Сейчас звезда остановилась в Калифорнии, где, судя по геолокации, посещает популярный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival.

Стоит отметить, что Светлана не скупится на новые снимки и практически ежедневно балует своих подписчиков публикациями.

Беременная Светлана Лобода показала подписчикам свои значительно округлившиеся формы

Так, на одной из последних фотографий она предстала в обтягивающей черной майке с глубоким вырезом декольте, а потому фанаты быстро разглядели ее значительно округлившиеся формы.

В комментариях под снимком Лободы они написали, что беременность ей очень идет, поскольку она буквально расцвела и очень похорошела.

Беременная Светлана Лобода показала подписчикам свои значительно округлившиеся формы

Напомним, что у исполнительницы уже есть дочь Евангелина, которая родилась в апреле 2011 года от бывшего гражданского супруга Андрея Царя.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:09
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