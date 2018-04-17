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Джастин Бибер защитил девушку от нападения агрессивного ухажёра

В Сети стало известно о том, что Джастин Бибер защитил неизвестную девушку от нападения агрессивного ухажёра. Инцидент с канадским певцом приключился на вечеринке одного из его друзей.

Джастин Бибер защитил девушку от нападения агрессивного ухажёра

По сообщениям зарубежных источников, Джастин Бибер недавно подрался с довольно агрессивным молодым человеком, который на вечеринке пытался навредить своей бывшей девушке. Певец общался с друзьями, как в помещение забежал мужчина, находящийся под действием каких-то препаратов и набросился на свою экс-подругу.

Со слов очевидцев, сперва канадский исполнитель пытался докричаться до обидчика, но вскоре понял, что это не подействует. Тогда Бибер вынужден был оттащить агрессивного ухажёра силой и ударил его кулаком. После этого охрана вывела мужчину из здания. Позже тот предпринял попытку вернуться, чтобы разобраться теперь уже с певцом, но его больше не впустили в дом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:08
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