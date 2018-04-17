Джастин Бибер защитил девушку от нападения агрессивного ухажёра

По сообщениям зарубежных источников, Джастин Бибер недавно подрался с довольно агрессивным молодым человеком, который на вечеринке пытался навредить своей бывшей девушке. Певец общался с друзьями, как в помещение забежал мужчина, находящийся под действием каких-то препаратов и набросился на свою экс-подругу.Со слов очевидцев, сперва канадский исполнитель пытался докричаться до обидчика, но вскоре понял, что это не подействует. Тогда Бибер вынужден был оттащить агрессивного ухажёра силой и ударил его кулаком. После этого охрана вывела мужчину из здания. Позже тот предпринял попытку вернуться, чтобы разобраться теперь уже с певцом, но его больше не впустили в дом.