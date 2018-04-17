Виктория Романец и Антон Гусев поделились фотографиями с романтического отдыха

«Наш день с моей любовью начался с завтрака на вилле», - написал Антон Гусев в описании к новому фото.

Сейчас же супружеская пара активно делится снимками с романтического отдыха в своем микроблоге, демонстрируя поклонникам идиллию своих отношений. По словам бывшей участницы телестройки, на отдыхе их чувства вновь воспылали, хотя до этого их брак буквально висел на волоске.В последнее время молодые люди часто ссорились, а потому решили в очередной раз устроить себе романтическое путешествие, отправившись вместе на отдых.