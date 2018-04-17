Виктория Романец и Антон Гусев поделились фотографиями с романтического отдыха
Не так давно бывшие участники знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев и Вика Романец решили отправиться на Белек, который ребята искренне полюбили.
Сейчас же супружеская пара активно делится снимками с романтического отдыха в своем микроблоге, демонстрируя поклонникам идиллию своих отношений. По словам бывшей участницы телестройки, на отдыхе их чувства вновь воспылали, хотя до этого их брак буквально висел на волоске.
В последнее время молодые люди часто ссорились, а потому решили в очередной раз устроить себе романтическое путешествие, отправившись вместе на отдых.
Сейчас же супружеская пара активно делится снимками с романтического отдыха в своем микроблоге, демонстрируя поклонникам идиллию своих отношений. По словам бывшей участницы телестройки, на отдыхе их чувства вновь воспылали, хотя до этого их брак буквально висел на волоске.
«Наш день с моей любовью начался с завтрака на вилле», - написал Антон Гусев в описании к новому фото.
В последнее время молодые люди часто ссорились, а потому решили в очередной раз устроить себе романтическое путешествие, отправившись вместе на отдых.