Обновлённый пикап Mitsubishi L200 с новым дизайном замечен на тестах
Компания Mitsubishi снова вывела на тесты рестайлинговый пикап Triton, который в России известен под названием L200. Новинку запечатлели папарацци во время прохождения испытаний в Австралии.
Камуфляж на обновлённом пикапе Mitsubishi L200 на этот раз оказался тоньше, чем обычно, благодаря чему был полностью идетифицирован новый фирменный дизайн Mitsubishi, опробованый производителями на кросс-вэне Xpander. В частности, автомобиль получил узкие фары головного света, Х-образную решётку радиатора, переработанные бамперы и массивный капот с «рёбрами» жёсткости.
В подкапотном пространстве Mitsubishi L200 2019 года будет установлен турбодизельный агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 181 лошадиную силу. В качестве трансмиссии выступит либо «механика», либо гидромеханический «автомат», а привод у автомобиля только полный Super Select 4WD-II.
«Топовые» модификации пикапа получат информационно-развлекательный комплекс, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического предотвращения фронтальных столкновений.
Камуфляж на обновлённом пикапе Mitsubishi L200 на этот раз оказался тоньше, чем обычно, благодаря чему был полностью идетифицирован новый фирменный дизайн Mitsubishi, опробованый производителями на кросс-вэне Xpander. В частности, автомобиль получил узкие фары головного света, Х-образную решётку радиатора, переработанные бамперы и массивный капот с «рёбрами» жёсткости.
В подкапотном пространстве Mitsubishi L200 2019 года будет установлен турбодизельный агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 181 лошадиную силу. В качестве трансмиссии выступит либо «механика», либо гидромеханический «автомат», а привод у автомобиля только полный Super Select 4WD-II.
«Топовые» модификации пикапа получат информационно-развлекательный комплекс, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического предотвращения фронтальных столкновений.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:30