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Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена

Сотрудники Минстроя приняли решение внести изменения в правила пользования жилищным фондом, которые будут заключаться в сохранении отверстий для воздухообмена в подвалах многоквартирных домов. Таким образом, туда смогут проникать животные, но собственники смогут принять другое решение в рамках коллективных собраний.

Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена


Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он сообщил о том, что касательно этой темы велись долгие обсуждения, в том числе и в Сети. Вследствие этого было принято решение оставить в подвалах домов специальные отверстия, в которые могли бы забираться животные. Тем не менее, в рамках жилищных собраний собственники объекта смогут принять решение об установке специальной заградительной сетки.

Помимо этого Чибис сказал, что в любом случае такие отверстия необходимы для циркуляции воздуха в подвалах. Решение, которое предлагает Минстрой не будет односторонним и за собственниками будет оставлено право выбора.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45
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