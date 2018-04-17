Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена
Сотрудники Минстроя приняли решение внести изменения в правила пользования жилищным фондом, которые будут заключаться в сохранении отверстий для воздухообмена в подвалах многоквартирных домов. Таким образом, туда смогут проникать животные, но собственники смогут принять другое решение в рамках коллективных собраний.
Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он сообщил о том, что касательно этой темы велись долгие обсуждения, в том числе и в Сети. Вследствие этого было принято решение оставить в подвалах домов специальные отверстия, в которые могли бы забираться животные. Тем не менее, в рамках жилищных собраний собственники объекта смогут принять решение об установке специальной заградительной сетки.
Помимо этого Чибис сказал, что в любом случае такие отверстия необходимы для циркуляции воздуха в подвалах. Решение, которое предлагает Минстрой не будет односторонним и за собственниками будет оставлено право выбора.
Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он сообщил о том, что касательно этой темы велись долгие обсуждения, в том числе и в Сети. Вследствие этого было принято решение оставить в подвалах домов специальные отверстия, в которые могли бы забираться животные. Тем не менее, в рамках жилищных собраний собственники объекта смогут принять решение об установке специальной заградительной сетки.
Помимо этого Чибис сказал, что в любом случае такие отверстия необходимы для циркуляции воздуха в подвалах. Решение, которое предлагает Минстрой не будет односторонним и за собственниками будет оставлено право выбора.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45