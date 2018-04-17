Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена

Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он сообщил о том, что касательно этой темы велись долгие обсуждения, в том числе и в Сети. Вследствие этого было принято решение оставить в подвалах домов специальные отверстия, в которые могли бы забираться животные. Тем не менее, в рамках жилищных собраний собственники объекта смогут принять решение об установке специальной заградительной сетки.Помимо этого Чибис сказал, что в любом случае такие отверстия необходимы для циркуляции воздуха в подвалах. Решение, которое предлагает Минстрой не будет односторонним и за собственниками будет оставлено право выбора.