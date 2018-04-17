Комментируя заявление о создании империи, Лена Миро оскорбила родителей Ольги Бузовой

«Некрасивая девочка Оля, родившаяся в браке алкоголика-папы и толстой неряхи-мамы, изо всех сил старается доказать курятнику из Instagram, что она крутая, желанная, лучшая», - написала Лена Миро.

Напомним, что несколько дней назад ведущая телепроекта «Дом-2» провела пресс-конференцию, на которой заявила о запуске собственной коммуникационной платформы и именной криптовалюты, отметив тем самым начало создания собственной империи.Мимо таких громких слов не смогла пройти мимо скандально известный блогер Лена Миро, которая опубликовала на своей странице в соцсети LiveJournal посвятила девушке разгромный пост.Она сравнила ее с такими известными личностями как: Гитлер, Наполеон, Македонский и даже Цукенберг, которые в детстве страдали от комплексов гадкого утенка, однако подчеркнула, что у Оли, по сравнению со всеми перечисленными персонами нет ума, но это не мешает ей попробовать создать империю.Однако наиболее шокирующим для читателей блога стало то, что она нелицеприятно высказалась и в адрес родителей теледивы.В итоге пользователи соцсети согласились с тем, что у Бузовой действительно есть мания величия, но раскритиковали блогера за то, что она перешла на личности и пала слишком низко, начав оскорблять родителей певицы.