Россияне в соцсетях дали имя молодой самке дальневосточного леопарда

Известно, что специально к шестилетию парка «Земля леопарда» руководство приняло решение запустить конкурс на лучшее имя новой самке, которая недавно поступила в учреждение. В финал голосования вышло пять имен, и пользователи соцсетей начали определять, которое лучше всего подходит для самки Leo 61F.Из имен Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда победителем вышло первое. Всего в этом конкурсе приняло участие около 700 человек. За очень короткий срок имя Тайга стало лидером голосования. На втором месте оказалась кличка Весна, которая проиграла победителю примерно в сто голосов.