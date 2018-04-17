АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал вышел на сцену впервые после пересадки сердца

В Сети активно обсуждают появление на сцене победителя «Евровидения-2017» Сальвадора Собрала после перенесённой пересадки сердца. Певец вышел к публике вместе с сестрой, которую и пришёл поддержать на концерте.

Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал вышел на сцену впервые после пересадки сердца

Сальвадор Собрал на «Евровидении-2017», которое состоялось в украинском Киеве, спел композицию о сердце, которое «сможет любить за двоих». Тогда публика узнала о врождённых проблемах португальского исполнителя с сердцем, а также о необходимой ему операции. Трогательная композиция молодого артиста собрала на конкурсе 758 баллов, что и позволило ему одержать победу.

Вскоре после грандиозного выступления в Киеве победителю «Евровидения-2017» всё же пересадили сердце. Послеоперационный период в таких случаях обычно длится долго, требует тщательного наблюдения квалифицированных специалистов и размеренности.

На днях Сальвадор Собрал всё же возвратился на сцену, где в первый раз после сложной операции выступил вместе с сестрой Лизой на её концерте, хоть и сидя на стульчике. Зал отреагировал на появление певца очень радостно и бурно. Фанаты надеются, что в скором времени он снова будет радовать их своим живым исполнением.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Учёные создали математическую модель для
Просмотреть все новости