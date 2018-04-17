Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал вышел на сцену впервые после пересадки сердца

Сальвадор Собрал на «Евровидении-2017», которое состоялось в украинском Киеве, спел композицию о сердце, которое «сможет любить за двоих». Тогда публика узнала о врождённых проблемах португальского исполнителя с сердцем, а также о необходимой ему операции. Трогательная композиция молодого артиста собрала на конкурсе 758 баллов, что и позволило ему одержать победу.Вскоре после грандиозного выступления в Киеве победителю «Евровидения-2017» всё же пересадили сердце. Послеоперационный период в таких случаях обычно длится долго, требует тщательного наблюдения квалифицированных специалистов и размеренности.На днях Сальвадор Собрал всё же возвратился на сцену, где в первый раз после сложной операции выступил вместе с сестрой Лизой на её концерте, хоть и сидя на стульчике. Зал отреагировал на появление певца очень радостно и бурно. Фанаты надеются, что в скором времени он снова будет радовать их своим живым исполнением.