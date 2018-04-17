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В Москве зафиксировано четырехкратное увеличение сероводорода в воздухе

Представители «Мосэкомониторинг» сообщают о том, что на территории Москвы в воздухе было зафиксировано увеличение концентрации сероводорода. В большей мере это касается восточной части города.

В Москве зафиксировано четырехкратное увеличение сероводорода в воздухе


Таким образом, специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» утверждают, что уровень предельной концентрации сероводорода в воздухе был превышен в 4,4 раза. Данный показатель зафиксировали в районе Косино-Ухтомский. Помимо этого известно, что концентрация вещества в Выхино-Жулебино увеличена в 2,2 раза, а Рязанском районе и Новокосине этот показатель вырос в 1,8 раза, а в Марьине и Люблине зафиксирован рост в 1,4 раза.

Сегодня в 9 часов утра на станции в Кожухове на Лухмановской улице было обнаружено, что уровень допустимого значения сероводорода увеличился в 1,7 раза. В это же время в Жулебине этот показатель составил 1,5 раза. На улице Головачева повышение показателей было незначительным.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:15
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