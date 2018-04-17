Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и выпуску Redmi 6A‍

Таким образом, исходя из озвученных названий моделей на составит труда определить, что Xiaomi Mi A1 прекращает выпускаться и будет распродаваться из числа оставшихся у магазинов моделей. Что касается новинки, то здесь ряд экспертов смогли выявить многочисленные сходства по дизайну с новейшим Mi 6X. Столь неожиданная активизация в работе китайской компании связана с тем, что в последнее время проявился огромный спрос на устройства по всему миру. Что касается России, то здесь смартфоны Xiaomi так же остаются в числе наиболее востребованных по причине топовых характеристик и низких цен.Что касается новинки Redmi 6A, то пока известно, что модель сможет похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek, 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. Для максимальной производительности разработчики использовали для смартфона новейшую операционную систему Android 8.1 Oreo в оболочке MIUI 9. Ряд источников указывают, что новинка будет оценена примерно в 100 долларов, что повысит спрос на ее покупку.