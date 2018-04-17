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Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и выпуску Redmi 6A‍

Сегодня стало известно о планах китайской компании Xiaomi порадовать поклонников бренда одновременно несколькими новинками, которые получат ряд уникальных опций. В частности, в ближайшее время может состояться презентация Mi A2, а также выпуск нового смартфона Redmi 6A.

Таким образом, исходя из озвученных названий моделей на составит труда определить, что Xiaomi Mi A1 прекращает выпускаться и будет распродаваться из числа оставшихся у магазинов моделей. Что касается новинки, то здесь ряд экспертов смогли выявить многочисленные сходства по дизайну с новейшим Mi 6X. Столь неожиданная активизация в работе китайской компании связана с тем, что в последнее время проявился огромный спрос на устройства по всему миру. Что касается России, то здесь смартфоны Xiaomi так же остаются в числе наиболее востребованных по причине топовых характеристик и низких цен.

Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и выпуску Redmi 6A&#8205;


Что касается новинки Redmi 6A, то пока известно, что модель сможет похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek, 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. Для максимальной производительности разработчики использовали для смартфона новейшую операционную систему Android 8.1 Oreo в оболочке MIUI 9. Ряд источников указывают, что новинка будет оценена примерно в 100 долларов, что повысит спрос на ее покупку.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:28
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