Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю Лисовскую с восьмого этажа

«Леся, тебе не стыдно, скажи просто. Мы же оба знаем правду. Я перед тобой виноват. Все, что ты говоришь, правда. Я бы никогда не причинил вреда», - парировал Вальтер.

«Ты пытался меня выбросить с восьмого этажа. Ты ногой меня в живот бил. В тебе нет ничего человеческого», - призналась Лисовская.

Вальтер недолго пробыл на Поляне телестройки, однако прославился он после того, как отправился за ворота. Как оказалось, бывший священник был лишен сана. У мужчины есть двое детей, рожденных в браке с Галиной, но с ней он расстался, когда женщина узнала о его измене с Олесей Лисовской.В эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» несколько месяцев назад бывшая супруга Соломенцева призналась, что ожидает рождения третьего ребенка от него. Невзирая на то, что Галина жаловалась на отсутствие всяческой помощи с его стороны, она все–таки решила родить еще.Вот только, несмотря на то, что это не помирило бывших супругов – экс-батюшка продолжал заявлять, что не может жить без Олеси. Сейчас же девушка не отвечает ему взаимностью. И как оказалось, Лисовская даже переживает за свою жизнь.Экс-участница «Дома-2» ранее сообщала, что перебралась в Санкт-Петербург, где встретила новую любовь. Но оказалось, что все это время она была вместе с Вальтером. К слову, эта попытка ни к чему хорошему не привела, так как мужчина начал ей угрожать, из-за чего пришлось даже обратиться в правоохранительные органы.От угроз Соломенцев перешел к действиям. Он разбил ноутбук возлюбленной, сжег ее дипломы, испортил всю косметику и вещи. Сама Лисовская чудом сумела сохранить паспорт и сбежать из дома.В студии ток-шоу Андрея Малахова появился сам Вальтер. Он был шокирован тем, что рассказывает его любимая девушка. Его возмутило, что та всерьез восприняла угрозы.Олеся так же была удивлена, почему ей стоило прощать подобные заявления и действия с его стороны.К слову, Соломецев не стал утаивать, что на протяжении довольно долгого времени всех обманывал. Экс-священник признался, что с ноября жил вместе с Олесей.