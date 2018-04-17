Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone X‍

О столь внезапных планах южнокорейской компании стало известно благодаря данным из китайского агентства, куда попал патент, раскрывающий особенности нового устройства. Речь идет о безрамочном смартфоне, который получит довольно необычное исполнение в верхней части экрана. Несмотря на то, что сзади разместится привычный сдвоенный модуль камеры, речи об использовании здесь сканера отпечатка пальцев пока не ведется. Несмотря на то, что многие эксперты отрицали возможность создания подобных устройств южнокорейским брендом, однако компания решилась на данный шаг, подготовив новую модель.Вырез в верхней части экрана может быть воспринят довольно успешно поклонниками бренда, которые заинтересовались продукцией американского конкурента. Напомним, несколько ранее уже в Сети обсуждалась информация, что в скором времени Samsung представит на рынке новую компактную модель Galaxy S9 mini.