АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone X‍

Крупнейший производитель техники Samsung в скором времени сможет порадовать новым уникальным смартфоном, который отличится наличием «моноброви». Столь неожиданный дизайн выбран несмотря на то, что ранее уже звучали насмешки над новейшим американским аналогом iPhone X.

О столь внезапных планах южнокорейской компании стало известно благодаря данным из китайского агентства, куда попал патент, раскрывающий особенности нового устройства. Речь идет о безрамочном смартфоне, который получит довольно необычное исполнение в верхней части экрана. Несмотря на то, что сзади разместится привычный сдвоенный модуль камеры, речи об использовании здесь сканера отпечатка пальцев пока не ведется. Несмотря на то, что многие эксперты отрицали возможность создания подобных устройств южнокорейским брендом, однако компания решилась на данный шаг, подготовив новую модель.

Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone X&#8205;


Вырез в верхней части экрана может быть воспринят довольно успешно поклонниками бренда, которые заинтересовались продукцией американского конкурента. Напомним, несколько ранее уже в Сети обсуждалась информация, что в скором времени Samsung представит на рынке новую компактную модель Galaxy S9 mini.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Просмотреть все новости