ВЦИОМ: 58% россиян критикуют ремейки на классику советского кино
Согласно данным ВЦИОМ, около 58% россиян критикуют ремейки на классические фильмы времен СССР. При этом среди недовольных 63% относятся к возрастной группе от 45 до 59 лет. Данные опроса представлены на официальном портале исследовательского центра.
Среди кинозрителей, которым понравились ремейки на советские картины, 35% респондентов. В данной категории преобладают люди молодого возраста до 24 лет - таковых 46%. Среди всех опрошенных граждан России примерно 72% смотрели ремейки на советскую классику. При этом россияне поддерживают современную интерпретацию советских мультфильмов, когда ремейки на мультипликационные картины времен СССР одобряет 52% респондентов. Негативно относятся к такому рода мультфильмам 43% опрошенных.
Наиболее популярные ремейки на советскую классику - продолжение "Иронии судьбы", "Служебного романа" и "Тихий Дон".
Среди кинозрителей, которым понравились ремейки на советские картины, 35% респондентов. В данной категории преобладают люди молодого возраста до 24 лет - таковых 46%. Среди всех опрошенных граждан России примерно 72% смотрели ремейки на советскую классику. При этом россияне поддерживают современную интерпретацию советских мультфильмов, когда ремейки на мультипликационные картины времен СССР одобряет 52% респондентов. Негативно относятся к такому рода мультфильмам 43% опрошенных.
Наиболее популярные ремейки на советскую классику - продолжение "Иронии судьбы", "Служебного романа" и "Тихий Дон".
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:00