ВЦИОМ: 58% россиян критикуют ремейки на классику советского кино

Среди кинозрителей, которым понравились ремейки на советские картины, 35% респондентов. В данной категории преобладают люди молодого возраста до 24 лет - таковых 46%. Среди всех опрошенных граждан России примерно 72% смотрели ремейки на советскую классику. При этом россияне поддерживают современную интерпретацию советских мультфильмов, когда ремейки на мультипликационные картины времен СССР одобряет 52% респондентов. Негативно относятся к такому рода мультфильмам 43% опрошенных.Наиболее популярные ремейки на советскую классику - продолжение "Иронии судьбы", "Служебного романа" и "Тихий Дон".