В Балтийском море найден крупный клад X века

Стоит отметить, что перед крупной находкой любители археологии Рене Шон и Лука Малашниченко обнаружили серебряный предмет, который сначала был принят за кусок фольги. Из-за возникновения большого интереса к месту, поисками занялись специалисты. Вследствие этого был найден крупнейший клад с различными драгоценностями, зарытый в 980-х годах. Новейшие монеты сделаны в 983 году.Историки отмечают, что в тот период Харальд I Синезубый бежал в Померанию. К власти он пришел в 958 году. За время своего правления он смог покорить Норвегию и часть территории, принадлежащей нынешней Швеции.