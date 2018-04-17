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В Балтийском море найден крупный клад X века

На острове Рюген, находящемся в Балтийском море, немецкие археологи обнаружили крупный клад. По их оценке, его хозяином может быть король Харальд I Синезубый, который являлся правителем Дании в X века. Таким образом, сообщается о находке 600 монет, амулетов, кольца, жемчуга и броши.

В Балтийском море найден крупный клад X века


Стоит отметить, что перед крупной находкой любители археологии Рене Шон и Лука Малашниченко обнаружили серебряный предмет, который сначала был принят за кусок фольги. Из-за возникновения большого интереса к месту, поисками занялись специалисты. Вследствие этого был найден крупнейший клад с различными драгоценностями, зарытый в 980-х годах. Новейшие монеты сделаны в 983 году.

Историки отмечают, что в тот период Харальд I Синезубый бежал в Померанию. К власти он пришел в 958 году. За время своего правления он смог покорить Норвегию и часть территории, принадлежащей нынешней Швеции.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:37
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