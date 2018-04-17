Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 снимают с производства

Как сообщают инсайдеры, дилеры из Нидерландов уже прекратили предлагать покупателям хэтчбеки Peugeot 208 с тремя дверями, к такому же шагу готовятся представители бренда в Германии, Польше и Финляндии. На немецком портале Peugeot уже сообщили о том, что клиентам предлагается только пятидверный хэтчбек данной модели.В компании Peugeot уже разрабатывают новое поколение модели 208, которая будет построена на новом шасси СМР, за счёт чего вес автомобиля существенно снизится, а его габариты и колёсная база увеличится. Как предполагают эксперты, в моторной линейке нового автомобиля будут присутствовать бензиновые моторы с тремя и четырьмя цилиндрами.