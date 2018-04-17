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Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 снимают с производства

Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 сняли с производства в связи с утратой популярности. В отдельных европейских странах прекращены продажи автомобиля Peugeot 208.

Трёхдверный хэтчбек Peugeot 208 снимают с производства


Как сообщают инсайдеры, дилеры из Нидерландов уже прекратили предлагать покупателям хэтчбеки Peugeot 208 с тремя дверями, к такому же шагу готовятся представители бренда в Германии, Польше и Финляндии. На немецком портале Peugeot уже сообщили о том, что клиентам предлагается только пятидверный хэтчбек данной модели.

В компании Peugeot уже разрабатывают новое поколение модели 208, которая будет построена на новом шасси СМР, за счёт чего вес автомобиля существенно снизится, а его габариты и колёсная база увеличится. Как предполагают эксперты, в моторной линейке нового автомобиля будут присутствовать бензиновые моторы с тремя и четырьмя цилиндрами.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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