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Oppo запатентовала отпечаток пальцев в дисплее‍

Сегодня стало известно о планах руководства компании Oppo представить новую модель смартфонов, которые смогут поразить уникальным дактилоскопическим сенсором, аналога которого нет ни в одной другой модели смартфонов. В частности, речь идет о возможности запатентовать установку сенсора прямо на экране гаджета.

Столь неожиданные данные уже опубликованы на одном из официальных ресурсов в Китае, что подтверждает серьезность намерений производителей цифровой техники. В подготовленных для патента документах представлены несколько вариантов пользованием новым дактилоскопическим сканером – разблокировка смартфона, осуществление сделок и некоторые другие функции. Несмотря на то, что некоторые крупные компании уже активно работают в данном направлении, однако лишь Oppo приблизились к выполнению задумки и скорому выпуску продвинутых смартфонов с данной опцией.

Oppo запатентовала отпечаток пальцев в дисплее&#8205;


Напомним, чуть ранее другая китайская компания Meizu отметилась в данном направлении, предложив свое видение на регистрацию возможности использования экрана для внедрения дактилоскопического сканера. Самым первым гаджетом со сканером на экране стал X20 Plus UD от Vivo, который продемонстрировали в начале нынешнего года.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:12
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