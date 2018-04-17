Oppo запатентовала отпечаток пальцев в дисплее‍

Столь неожиданные данные уже опубликованы на одном из официальных ресурсов в Китае, что подтверждает серьезность намерений производителей цифровой техники. В подготовленных для патента документах представлены несколько вариантов пользованием новым дактилоскопическим сканером – разблокировка смартфона, осуществление сделок и некоторые другие функции. Несмотря на то, что некоторые крупные компании уже активно работают в данном направлении, однако лишь Oppo приблизились к выполнению задумки и скорому выпуску продвинутых смартфонов с данной опцией.Напомним, чуть ранее другая китайская компания Meizu отметилась в данном направлении, предложив свое видение на регистрацию возможности использования экрана для внедрения дактилоскопического сканера. Самым первым гаджетом со сканером на экране стал X20 Plus UD от Vivo, который продемонстрировали в начале нынешнего года.