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В Сети возмущены безответственностью экс-супруга Арнтгольц по поводу безопасности дочери

Пользователи Сети возмущены безответственностью Ивана Жидкова по поводу безопасности своей дочери. Также многие не понимают, почему на опасные развлечения дочери с отцом не отреагировала Татьяна Арнтгольц.

В Сети возмущены безответственностью экс-супруга Арнтгольц по поводу безопасности дочери

Бывший супруг актрисы Татьяны Арнтгольц Иван Жидков, несмотря на наличие новой семьи, всё же тесно общается с дочерью от первого брака. Так, на днях актёр решил несколько дней провести в Сочи, куда позвал и старшую Машу. Стоит отметить, что сама звёздная мама выступает за общение девочки с папой, ведь она, из-за плотного графика и постоянных съёмок, редко может уделить ребёнку столько времени.

Большинство поклонников поощряют желание Ивана Жидкова отдыхать вместе с детьми, но последняя его публикация вызвала у них лишь возмущение. Как оказалось, новая возлюбленная актёра Лиля вместе с дочерью от Арнтгольц Машей решились на прыжок в пропасть с высоты 170 метров на специальном тросе.

В Сети возмущены безответственностью экс-супруга Арнтгольц по поводу безопасности дочери

Сам Жидков, с его слов, не любитель подобного рода экстремальных развлечений. Фолловеры обвинили его в безответственности, ведь он в первую очередь должен был подумать о безопасности своей дочери. Также многие упрекнули и избранницу актёра Лилю, за то, что согласилась взять с собой во время прыжка маленькую Машу.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:10
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