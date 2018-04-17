В Сети возмущены безответственностью экс-супруга Арнтгольц по поводу безопасности дочери

Пользователи Сети возмущены безответственностью Ивана Жидкова по поводу безопасности своей дочери. Также многие не понимают, почему на опасные развлечения дочери с отцом не отреагировала Татьяна Арнтгольц.Бывший супруг актрисы Татьяны Арнтгольц Иван Жидков, несмотря на наличие новой семьи, всё же тесно общается с дочерью от первого брака. Так, на днях актёр решил несколько дней провести в Сочи, куда позвал и старшую Машу. Стоит отметить, что сама звёздная мама выступает за общение девочки с папой, ведь она, из-за плотного графика и постоянных съёмок, редко может уделить ребёнку столько времени.Большинство поклонников поощряют желание Ивана Жидкова отдыхать вместе с детьми, но последняя его публикация вызвала у них лишь возмущение. Как оказалось, новая возлюбленная актёра Лиля вместе с дочерью от Арнтгольц Машей решились на прыжок в пропасть с высоты 170 метров на специальном тросе.Сам Жидков, с его слов, не любитель подобного рода экстремальных развлечений. Фолловеры обвинили его в безответственности, ведь он в первую очередь должен был подумать о безопасности своей дочери. Также многие упрекнули и избранницу актёра Лилю, за то, что согласилась взять с собой во время прыжка маленькую Машу.