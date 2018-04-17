Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой производительностью

Для любителей делать качественные снимки теперь предложены еще более качественные камеры, которыми не смогут порадовать флагманы известных производителей цифровой техники. «Сердцем» нового камерофона стал процессор Snapdragon 845, который до сих пор не применяется ни в одной другой модели современных смартфонов. Покупателям предложат выбрать модель с 64, 128 и 256 гигабайт встроенной памяти.Несмотря на максимальное внимание к модели со стороны разработчиков, здесь все же упустили возможность защиты от попадания влаги.Несмотря на то, что некоторые бюджетные модификации имеют сканер отпечатка пальцев, в Snapdragon 845 здесь ограничились аналогичной опций на задней стороне устройства. Наличие двух модулей камеры по 12 мегапикселей позволяет делать шикарные снимки, которые придутся по вкусу даже самым требовательным пользователям, которые отказываются от других видов камер.