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Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия Дмитренко прямо на Лобном месте

Мама супруги Дмитрия Дмитренко, Татьяна Владимировна Григорьевская, прямо на Лобном месте вышла из себя и едва не ударила Дмитрия Дмитренко.

Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия Дмитренко прямо на Лобном месте

Поклонникам скандальной телестройки прекрасно известно, что из-за скандалов с тещей Дмитренко на несколько суток ушел ночевать в подъезд. И только после того, как родительница Ольги Рапунцель перебралась на поляну «Дома-2», Дима решил вернуться домой. Однако он до сих пор абсолютно уверен, что во всем случившемся виновата именно Григорьевская-старшая.

Вот только Татьяна Владимировна пришла в бешенство от того, что ее выгоняет за дверь зять. На лобном месте женщина с размахом прошлась по Диме Дмитренко за его несерьезное и детское поведение, а, судя по ее взвинченному состоянию, она готова была кинуться в драку.

Впрочем, у мужчины уже нашлось объяснение, почему же он больше не желает иметь ничего общего с матерью Рапунцель. Как оказалось, Татьяна Владимировна угрожала родственнику прийти на «Дом-2», чтобы «засаживать» его день за днем по полной программе.

К слову, пользователи Сети отметили, что женщина успешно справляется с поставленной задачей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03
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