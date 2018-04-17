Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия Дмитренко прямо на Лобном месте

Поклонникам скандальной телестройки прекрасно известно, что из-за скандалов с тещей Дмитренко на несколько суток ушел ночевать в подъезд. И только после того, как родительница Ольги Рапунцель перебралась на поляну «Дома-2», Дима решил вернуться домой. Однако он до сих пор абсолютно уверен, что во всем случившемся виновата именно Григорьевская-старшая.Вот только Татьяна Владимировна пришла в бешенство от того, что ее выгоняет за дверь зять. На лобном месте женщина с размахом прошлась по Диме Дмитренко за его несерьезное и детское поведение, а, судя по ее взвинченному состоянию, она готова была кинуться в драку.Впрочем, у мужчины уже нашлось объяснение, почему же он больше не желает иметь ничего общего с матерью Рапунцель. Как оказалось, Татьяна Владимировна угрожала родственнику прийти на «Дом-2», чтобы «засаживать» его день за днем по полной программе.К слову, пользователи Сети отметили, что женщина успешно справляется с поставленной задачей.