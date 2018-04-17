Учёные: Настройка оповещений позволит не испытывать стресс от пользования смартфоном

Учёные рассказали, как повысить продуктивность и настроение пользователей смартфонов. Исследования показали, что депрессию могут вызывать гаджеты, постоянно отвлекающие хозяина. На проверку сообщений может уходить до 25 минут в день. Также на психике человека негативно сказывается и отсутствие живого общения.Учёные рекомендуют настроить смартфон так, чтобы оповещения приходили три раза в день. Такой формат позволяет меньше отвлекаться на гаджет. В ходе исследований специалисты выяснили, что постоянно приходящие уведомления провоцируют появление раздражения и стресса. Отключение оповещений не помогает, так как пользователь начинает переживать о пропуске важного сообщения.