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Учёные: Настройка оповещений позволит не испытывать стресс от пользования смартфоном

Учёные заметили, что пользователи смартфонов подвержены стрессу. Исследования показали, что сохранить нервы в порядке позволит настройка оповещений. Чтобы гаджет не отвлекал, его нужно настроить так, чтобы оповещения приходили лишь 3 раза в день.

Учёные: Настройка оповещений позволит не испытывать стресс от пользования смартфоном


Учёные рассказали, как повысить продуктивность и настроение пользователей смартфонов. Исследования показали, что депрессию могут вызывать гаджеты, постоянно отвлекающие хозяина. На проверку сообщений может уходить до 25 минут в день. Также на психике человека негативно сказывается и отсутствие живого общения.

Учёные рекомендуют настроить смартфон так, чтобы оповещения приходили три раза в день. Такой формат позволяет меньше отвлекаться на гаджет. В ходе исследований специалисты выяснили, что постоянно приходящие уведомления провоцируют появление раздражения и стресса. Отключение оповещений не помогает, так как пользователь начинает переживать о пропуске важного сообщения.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:15
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