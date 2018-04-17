«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android
Специалисты компании «Доктор Веб» неожиданно для всех смогли выявить в популярном мобильном каталоге Google Play новый вирус-троян, который скрывался под видом востребованных программ и утилит, которыми достаточно часто пользуются владельцы современных смартфонов.
Главным действием обнаруженного вируса является принуждение пользователей к тому, чтобы подписаться на различные платные услуги, суммы за которые переводятся на счет владельцев трояна. Речь идет о вирусе Android.Click.245.origin , который с каждым днем стремительно завоевывает огромное количество гаджетов по всему миру. Автоматическая подписка на платные приложения и сервисы обманным путем переводят деньги пользователя на нужный адрес. Однако в отдельных случаях троян может в том числе принуждать пользователей вручную осуществить подписку на тот или иной сервис.
В настоящее время наиболее распространено действие вируса через скачивание программы GetContact, которая активно применяется теми, кому важны расширенные функции контактной книги и возможности осуществлять звонки. Не исключено, что в последующем выявленный троян сможет распространиться и на другие популярные программы и утилиты, не давая возможности выявить скачивание вредоносного программного обеспечения.
Главным действием обнаруженного вируса является принуждение пользователей к тому, чтобы подписаться на различные платные услуги, суммы за которые переводятся на счет владельцев трояна. Речь идет о вирусе Android.Click.245.origin , который с каждым днем стремительно завоевывает огромное количество гаджетов по всему миру. Автоматическая подписка на платные приложения и сервисы обманным путем переводят деньги пользователя на нужный адрес. Однако в отдельных случаях троян может в том числе принуждать пользователей вручную осуществить подписку на тот или иной сервис.
В настоящее время наиболее распространено действие вируса через скачивание программы GetContact, которая активно применяется теми, кому важны расширенные функции контактной книги и возможности осуществлять звонки. Не исключено, что в последующем выявленный троян сможет распространиться и на другие популярные программы и утилиты, не давая возможности выявить скачивание вредоносного программного обеспечения.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:00