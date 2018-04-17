АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android‍

Специалисты компании «Доктор Веб» неожиданно для всех смогли выявить в популярном мобильном каталоге Google Play новый вирус-троян, который скрывался под видом востребованных программ и утилит, которыми достаточно часто пользуются владельцы современных смартфонов.

Главным действием обнаруженного вируса является принуждение пользователей к тому, чтобы подписаться на различные платные услуги, суммы за которые переводятся на счет владельцев трояна. Речь идет о вирусе Android.Click.245.origin , который с каждым днем стремительно завоевывает огромное количество гаджетов по всему миру. Автоматическая подписка на платные приложения и сервисы обманным путем переводят деньги пользователя на нужный адрес. Однако в отдельных случаях троян может в том числе принуждать пользователей вручную осуществить подписку на тот или иной сервис.

«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android&#8205;


В настоящее время наиболее распространено действие вируса через скачивание программы GetContact, которая активно применяется теми, кому важны расширенные функции контактной книги и возможности осуществлять звонки. Не исключено, что в последующем выявленный троян сможет распространиться и на другие популярные программы и утилиты, не давая возможности выявить скачивание вредоносного программного обеспечения.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Просмотреть все новости