«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android‍

Главным действием обнаруженного вируса является принуждение пользователей к тому, чтобы подписаться на различные платные услуги, суммы за которые переводятся на счет владельцев трояна. Речь идет о вирусе Android.Click.245.origin , который с каждым днем стремительно завоевывает огромное количество гаджетов по всему миру. Автоматическая подписка на платные приложения и сервисы обманным путем переводят деньги пользователя на нужный адрес. Однако в отдельных случаях троян может в том числе принуждать пользователей вручную осуществить подписку на тот или иной сервис.В настоящее время наиболее распространено действие вируса через скачивание программы GetContact, которая активно применяется теми, кому важны расширенные функции контактной книги и возможности осуществлять звонки. Не исключено, что в последующем выявленный троян сможет распространиться и на другие популярные программы и утилиты, не давая возможности выявить скачивание вредоносного программного обеспечения.