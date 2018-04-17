Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка: стало возможным совершать валютные опреации в онлайн-режиме

Этот обмен стало возможным произвести и в мобильном приложении. Такие опции наиболее актуальны накануне отпускного периода, когда миллионы людей планируют обменять национальную валюту или наоборот, перевести в рубли доллары или евро, считает специалист Промсвязьбанка. Причем, сумма обмена может быть эквивалентна полумиллиону рублей по наилучшему курсу, который в данный момент есть в онлайне.