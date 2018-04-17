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Курс валют на 17.04.2018

Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка: стало возможным совершать валютные опреации в онлайн-режиме

Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка рассказала о новых возможностях онлайн-обмена на портаде финансового учреждения. Теперь валютный обмен стало возможным выполнять в несколько кликов. Об этом информирует «Соловей.Инфо». Для этого надо пройти несколько шагов: выбрать «Спецкурс-онлайн», согласившись с определенной операцией валютного обмена. Затем зайти в окно «Обмен валюты» и после выбора сумм обмена и прочтения условий сделки – произвести операцию.
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка: стало возможным совершать валютные опреации в онлайн-режиме

Этот обмен стало возможным произвести и в мобильном приложении. Такие опции наиболее актуальны накануне отпускного периода, когда миллионы людей планируют обменять национальную валюту или наоборот, перевести в рубли доллары или евро, считает специалист Промсвязьбанка. Причем, сумма обмена может быть эквивалентна полумиллиону рублей по наилучшему курсу, который в данный момент есть в онлайне.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 12:35
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