Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков Lego
Сегодня стало известно о появлении очередного экспоната в музее Porsche, который расположен в Штутгарте. В частности, речь идет об уникальной полноразмерной модификации 911 Turbo 3.0, который выполнен из конструктора Lego. Для большего привлечения внимания разработчики использовали цвет окраски – лайм.
Именно на такую модель легендарного бренда обратили внимание для исполнение необычной модификации из-за того, что именно она стала первой в 1970 году с турбонаддувом. Примечательно, всего немецкий бренд располагает порядка 2800 экземпляров данной машины, которая имеет двигатель мощностью 260 л.с. Чтобы осуществить столь неожиданную задумки применялись специальные кубики, которые имели нужную форму и габариты. Возможность изучить столь привлекательную модель в реальном размере дает еще больший интерес посетителям ознакомиться с невероятным экспонатом.
Не исключено, что в последующем разработчики смогут порадовать преданных фанатов марки еще более привлекательными и современными модификациями, однако никаких точных сведений на этот счет пока не приводится. Напомним, еще совсем недавно пользователи сети смогли увидеть видео, на котором игрушечный автомобиль из Lego прошел краш-тест.
Именно на такую модель легендарного бренда обратили внимание для исполнение необычной модификации из-за того, что именно она стала первой в 1970 году с турбонаддувом. Примечательно, всего немецкий бренд располагает порядка 2800 экземпляров данной машины, которая имеет двигатель мощностью 260 л.с. Чтобы осуществить столь неожиданную задумки применялись специальные кубики, которые имели нужную форму и габариты. Возможность изучить столь привлекательную модель в реальном размере дает еще больший интерес посетителям ознакомиться с невероятным экспонатом.
Не исключено, что в последующем разработчики смогут порадовать преданных фанатов марки еще более привлекательными и современными модификациями, однако никаких точных сведений на этот счет пока не приводится. Напомним, еще совсем недавно пользователи сети смогли увидеть видео, на котором игрушечный автомобиль из Lego прошел краш-тест.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:55