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Учёные: Воскрешение мамонтов поможет спасти климат Арктики

Американские учёные придумали необычный способ, который позволит спасти климат Арктики. Для этих целей они "воскресят" мамонтов.

Учёные: Воскрешение мамонтов поможет спасти климат Арктики


Учёные рассказали, каким способом они будут воскрешать мамонтов. Они модифицируют клетки современных слонов при помощи замороженных образцов древних гигантов. Вероятнее всего, будут использованы образцы клеток мамонта, замерзшего в Сибири 42 тысячи лет назад. Модифицированных мамонтов будут вынашивать крупные самки азиатских слонов.

Учёные уверены, что воскрешение мамонтов поможет спасти климат Арктики. Эти огромные животные расселятся по всему региону и смогут защитить пустоши от потепления. На данный момент сложно спрогнозировать, как вымерший вид повлияет на экосистему, однако специалисты уверяют в их положительном влиянии. На реализацию плана потребуется несколько десятилетий.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:00
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