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Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для досрочного погашения кредитов

Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для досрочного погашения займов, пишет издание «Цензуры.Нет».

Теперь клиенты Промсвязьбанка будут иметь возможность воспользоваться онлайн-сервисом в своем смартфоне для частичного или же полного досрочного погашения займа.
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для досрочного погашения кредитов

Чтобы воспользоваться данным сервисом, пользователю нужно всего лишь нажать кнопку с пометкой «погасить досрочно» на странице кредита. Услуга предполагает полное или частичное погашение кредита. С помощью первого варианта клиент может выбрать условие, в котором значится снижение срока займа или же суммы ежемесячного платежа. Во втором случае, в онлайн-банке на странице кредита заемщику высвечивается необходимая для погашения сумма с учетом процентов на день, когда совершается операция.

Борис Гаврилов, директор по развитию цифровых продуктов Промсвязьбанка, а также заместитель руководителя блока подчеркнул, что для них крайне важен комфорт клиентов Промсвязьбанка. Для возможности погасить кредит досрочно разработчиками и был создан сервис, который, создает наиболее открытые и удобные отношения между банком и клиентом. Работа с онлайн-сервисом достаточно проста и понятна каждому пользователю, независимо от уровня им владения мобильным устройством и возраста.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 11:53
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