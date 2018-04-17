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В TamTam начали появляться клоны популярных Telegram-каналов

Вследствие блокировки сервиса Telegram на территории России в мессенджере TamTam особо изобретательные пользователи решили создавать фейковые профили популярных Telegram-каналов. Таким образом, используя имя ресурса, обманщики попытались накрутить себе аудиторию.

В TamTam начали появляться клоны популярных Telegram-каналов


Среди тех, кто первым начал жаловаться на каналы-клоны в TamTam, оказались представители ресурса ФБК Алексея Навального. По словам секретаря Киры Ярмыш, Навальный не собирается покидать Telegram, а создателей поддельных каналов в TamTam просит их удалить.

Также с такой же проблемой столкнулись подписчики канала Ильи Варламова. Основатели ненастоящего аккаунта даже попытались договориться о сотрудничестве с представителями Варламова, но те ответили отрицательно.

В свою очередь сотрудники техподдержки TamTam сообщили о том, что они проверят все каналы на подлинность и в случае нарушения закроют ненастоящий аккаунт.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
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