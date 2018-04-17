В TamTam начали появляться клоны популярных Telegram-каналов

Среди тех, кто первым начал жаловаться на каналы-клоны в TamTam, оказались представители ресурса ФБК Алексея Навального. По словам секретаря Киры Ярмыш, Навальный не собирается покидать Telegram, а создателей поддельных каналов в TamTam просит их удалить.Также с такой же проблемой столкнулись подписчики канала Ильи Варламова. Основатели ненастоящего аккаунта даже попытались договориться о сотрудничестве с представителями Варламова, но те ответили отрицательно.В свою очередь сотрудники техподдержки TamTam сообщили о том, что они проверят все каналы на подлинность и в случае нарушения закроют ненастоящий аккаунт.