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НЛО гигантских размеров летают около Солнца

Спутники NASA и EKA, которые совершают вращение вокруг Солнца, зафиксировали появление странных объектов, похожих на НЛО гигантских размеров.

НЛО гигантских размеров летают около Солнца


Ученые пытались объяснить появление подобных аномалий в районе Солнца появлением астероидов или комет, однако странные объекты гигантских размеров стали настолько часто появляться на снимках спутников, что специалисты и вовсе перестали комментировать их наличие.



Пользователям Сети теперь предстоит лишь гадать о том, с чем связано появление большого числа необычных летающих объектов вблизи светила.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:30
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