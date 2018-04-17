НЛО гигантских размеров летают около Солнца
Спутники NASA и EKA, которые совершают вращение вокруг Солнца, зафиксировали появление странных объектов, похожих на НЛО гигантских размеров.
Ученые пытались объяснить появление подобных аномалий в районе Солнца появлением астероидов или комет, однако странные объекты гигантских размеров стали настолько часто появляться на снимках спутников, что специалисты и вовсе перестали комментировать их наличие.
Пользователям Сети теперь предстоит лишь гадать о том, с чем связано появление большого числа необычных летающих объектов вблизи светила.
Ученые пытались объяснить появление подобных аномалий в районе Солнца появлением астероидов или комет, однако странные объекты гигантских размеров стали настолько часто появляться на снимках спутников, что специалисты и вовсе перестали комментировать их наличие.
Пользователям Сети теперь предстоит лишь гадать о том, с чем связано появление большого числа необычных летающих объектов вблизи светила.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:30