НЛО гигантских размеров летают около Солнца

Ученые пытались объяснить появление подобных аномалий в районе Солнца появлением астероидов или комет, однако странные объекты гигантских размеров стали настолько часто появляться на снимках спутников, что специалисты и вовсе перестали комментировать их наличие.Пользователям Сети теперь предстоит лишь гадать о том, с чем связано появление большого числа необычных летающих объектов вблизи светила.