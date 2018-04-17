Ученые задумались о существовании развитой цивилизации, жившей на Земле до людей

За десятки миллионов лет все прямые свидетельства, указывающие на высокоразвитую цивилизацию, могли быть просто стерты с лица Земли. Материки сходились и дрейфовали, океаническое дно зарастало илом и прочими отложениями, а ветер на поверхности планеты стирал последнее напоминание о других мирах, которые могли погибнуть в результате глобальной ядерной войны.Гипотеза представлена мысленным экспериментом, основанным на домыслах и предположениях. Наша собственная техногенная цивилизация насчитывает несколько сот лет, однако никто не может сказать точно, сколько еще просуществует современное общество и мир в нынешнем виде.