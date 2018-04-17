Ученые задумались о существовании развитой цивилизации, жившей на Земле до людей
Американские ученые Рочестерского университета представили Силурианскую гипотезу, согласно которой на Земле до появления людей жила другая высокоразвитая цивилизация. Однако наши предки не оставили после себя следов, сообщается на страницах журнала International Journal of Astrobiology.
За десятки миллионов лет все прямые свидетельства, указывающие на высокоразвитую цивилизацию, могли быть просто стерты с лица Земли. Материки сходились и дрейфовали, океаническое дно зарастало илом и прочими отложениями, а ветер на поверхности планеты стирал последнее напоминание о других мирах, которые могли погибнуть в результате глобальной ядерной войны.
Гипотеза представлена мысленным экспериментом, основанным на домыслах и предположениях. Наша собственная техногенная цивилизация насчитывает несколько сот лет, однако никто не может сказать точно, сколько еще просуществует современное общество и мир в нынешнем виде.
За десятки миллионов лет все прямые свидетельства, указывающие на высокоразвитую цивилизацию, могли быть просто стерты с лица Земли. Материки сходились и дрейфовали, океаническое дно зарастало илом и прочими отложениями, а ветер на поверхности планеты стирал последнее напоминание о других мирах, которые могли погибнуть в результате глобальной ядерной войны.
Гипотеза представлена мысленным экспериментом, основанным на домыслах и предположениях. Наша собственная техногенная цивилизация насчитывает несколько сот лет, однако никто не может сказать точно, сколько еще просуществует современное общество и мир в нынешнем виде.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:15