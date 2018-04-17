В Московском метрополитене появились наклейки с просьбой уступить место беременным женщинам
По словам главы департамента столичного транспорта Максима Ликсутова, в Московском метрополитене появилось около 2,7 тысячи наклеек, которые призывают пассажиров уступать место беременным женщинам. Таким образом, стикеры с уведомлением «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» были расклеены в 386 поездах.
Сообщается, что наклейки появились над дверями поездов, а также возле схемы движения подземного транспорта. По мнению авторов инициативы, это позволит уведомить как можно больше пассажиров.
В департаменте транспорта отмечают, что эти стикеры являются частью социального проекта, который разработан для повышения сознательности и ответственности пассажиров. До этого проводилась кампания со стикерами «Спасибо, что уступили место будущей маме». Их раздали женщинам в количестве 1,6 тысячи экземпляров.
Сообщается, что наклейки появились над дверями поездов, а также возле схемы движения подземного транспорта. По мнению авторов инициативы, это позволит уведомить как можно больше пассажиров.
В департаменте транспорта отмечают, что эти стикеры являются частью социального проекта, который разработан для повышения сознательности и ответственности пассажиров. До этого проводилась кампания со стикерами «Спасибо, что уступили место будущей маме». Их раздали женщинам в количестве 1,6 тысячи экземпляров.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00