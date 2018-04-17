В Московском метрополитене появились наклейки с просьбой уступить место беременным женщинам

Сообщается, что наклейки появились над дверями поездов, а также возле схемы движения подземного транспорта. По мнению авторов инициативы, это позволит уведомить как можно больше пассажиров.В департаменте транспорта отмечают, что эти стикеры являются частью социального проекта, который разработан для повышения сознательности и ответственности пассажиров. До этого проводилась кампания со стикерами «Спасибо, что уступили место будущей маме». Их раздали женщинам в количестве 1,6 тысячи экземпляров.