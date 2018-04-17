Астрофизики открыли 2 новых газовых гиганта вблизи «зрелых» звезд

Звезда 24 Волопаса аналогична нашему Солнцу по типу, однако крупнее его примерно в 11 раз, сообщается на портале предварительных научных публикаций arxiv.org. Вокруг далекого светила вращается экзопланета, чья масса примерно 0,91 массы Юпитера. При этом планета 24 Волопаса b удалена от своей звезды на такое же расстояние, что и Земля от Солнца.Вокруг другого светила Гаммы Весов вращаются 2 весьма крупные экзопланеты массой в 1,02 и 4,58 массы Юпитера. Экзопланета b совершает оборот вокруг звезды за 415 дней, а газовый гигант Гамма Весов c проходит круг по своей орбите за 965 дней.