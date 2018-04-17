Жительница Японии умерла на похоронах своего кота
Жительница Японии умерла, копая яму своему мёртвому коту. Медики сделали вывод, что причиной смерти женщины является сердечный приступ.
Мёртвую жительницу Японии обнаружили спустя месяц или два после смерти. Полиция сообщает, что тело нашёл владелец жилья, который приехал взять с 50-летней постоялицы арендную плату. Вероятнее всего, женщина умерла на похоронах своего кота. На это указывает находящаяся рядом лопата и труп кота.
Причиной смерти японки стал сердечный приступ, женщина упала в метровую яму, которую копала своему питомцу. Полиция не нашла на теле умершей никаких повреждений, что исключает версию убийства.
Мёртвую жительницу Японии обнаружили спустя месяц или два после смерти. Полиция сообщает, что тело нашёл владелец жилья, который приехал взять с 50-летней постоялицы арендную плату. Вероятнее всего, женщина умерла на похоронах своего кота. На это указывает находящаяся рядом лопата и труп кота.
Причиной смерти японки стал сердечный приступ, женщина упала в метровую яму, которую копала своему питомцу. Полиция не нашла на теле умершей никаких повреждений, что исключает версию убийства.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30