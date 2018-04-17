Жительница Японии умерла на похоронах своего кота

Мёртвую жительницу Японии обнаружили спустя месяц или два после смерти. Полиция сообщает, что тело нашёл владелец жилья, который приехал взять с 50-летней постоялицы арендную плату. Вероятнее всего, женщина умерла на похоронах своего кота. На это указывает находящаяся рядом лопата и труп кота.Причиной смерти японки стал сердечный приступ, женщина упала в метровую яму, которую копала своему питомцу. Полиция не нашла на теле умершей никаких повреждений, что исключает версию убийства.