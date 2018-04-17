АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой, как сольной певицы

В Сети жёстко раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой, как сольной певицы. Недавно супруга Валерия Меладзе презентовала свою новую песню «Мне просто показалось», с которой пришла в студию «Русского радио».

В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой, как сольной певицы

Альбина Джанабаева с наступлением настоящей весны решила порадовать слушателей своим новым треком под названием «Мне просто показалось». Певица не только представила композицию на видеохостинге YouTube, но также посетила студию «Русского радио», где в прямом эфире рассказала о том, с какими эмоциями готовилась к презентации песни. Стоит отметить, что из 43 тысяч пользователей, прослушавших трек в Сети, большая часть жёстко раскритиковала вокал Джанабаевой.


Некоторые в комментариях к ролику на YouTube признались, что голос у звезды больше походит на звуки «мартовского кота», а кто-то выразил мнение, что сольная карьера после «ВИА Гры» ей никак не даётся. Несмотря на критику, фанаты Альбины Джанабаевой тепло поздравили её с премьерой, пожелав только успехов и творческого вдохновения в работе.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Просмотреть все новости