В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой, как сольной певицы

Альбина Джанабаева с наступлением настоящей весны решила порадовать слушателей своим новым треком под названием «Мне просто показалось». Певица не только представила композицию на видеохостинге YouTube, но также посетила студию «Русского радио», где в прямом эфире рассказала о том, с какими эмоциями готовилась к презентации песни. Стоит отметить, что из 43 тысяч пользователей, прослушавших трек в Сети, большая часть жёстко раскритиковала вокал Джанабаевой.Некоторые в комментариях к ролику на YouTube признались, что голос у звезды больше походит на звуки «мартовского кота», а кто-то выразил мнение, что сольная карьера после «ВИА Гры» ей никак не даётся. Несмотря на критику, фанаты Альбины Джанабаевой тепло поздравили её с премьерой, пожелав только успехов и творческого вдохновения в работе.