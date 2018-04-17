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В метрополитене Москвы заблокирован Telegram

Роскомнадзор потребовал от оператора связи в Московском метрополитене запретить доступ к сервису Telegram. Таким образом, использовать мессенджер в столичной подземке уже нельзя.

В метрополитене Москвы заблокирован Telegram


В ответ представители компании «МаксимаТелеком» сообщили, что намерены выполнять требования и соблюдать все пункты законодательства. Помимо этого в компании заявили о том, что запрет на использование ресурсов, которые попали в специальный список Роскомнадзора, выставляется в автоматическом режиме.

Напомним, что решение заблокировать Telegram в России, было принято сотрудниками Таганского суда четыре дня назад. Сразу после вынесения вердикта сервис внесли в запрещенный реестр. Со вчерашнего дня операторы связи начали получать соответствующие уведомления.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:15
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