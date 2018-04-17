Британец утверждает, что стал геем после приёма обезболивающих

Британец стал геем после прохождения курса обезболивающих. Мужчина сломал ногу, чтобы уменьшить боль ему назначили препараты. Вскоре он заметил, что его стали всё меньше привлекать женщины, что повлияло на его сексуальную жизнь. Из-за возросшего интереса к мужчинам британец был вынужден расстаться со своей девушкой.Стоило мужчине перестать употреблять обезболивающее, как тяга к женскому полу возвратилась. Несмотря на это, британец не стал отказываться от приёма препарата. Он сообщает, что, став геем, чувствует себя более уверенно и открыто для всего нового, кроме того мужчина абсолютно доволен своей сексуальной жизнью. Журналисты выяснили, что британец принимал прегабалин, назначаемый при тревожных расстройствах и нейропатической боли.