Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке с лезвием во лбу

Актриса Екатерина Вилкова часто радует своих фанатов новыми публикациями в Instagram, но одна из последних фотографий всерьёз обеспокоила поклонников. Любимица публики показала снимок, на котором позирует в довольно ужасающем гриме — из её лба торчит острое лезвие.В подписи к публикации Вилкова пожелала аудитории подписчиков доброго утра, а также объяснила кадр, написав, что таким образом она видит, как у неё «во лбу звезда горит». Фолловеры всё же поняли юмор актрисы, назвав её «приколисткой». В комментариях многие поинтересовались и тем, в какой картине сейчас снимается их кумир, и для чего ей мог понадобиться такой ужасающий грим.