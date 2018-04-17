Хакеры взломали казино через "умный " термометр для аквариума

Хакеры нашли брешь системы безопасности казино в работе "умного" термометра, определяющего температуру воды в аквариуме. Гаджет через Wi-Fi контролировал показатели и своевременно уведомлял, если они не соответствовали норме.Киберпреступники взломали сеть казино через термометр в аквариуме, установленный в холле. Хакеры нее только получили доступ к внутренней сети, но и смогли скопировать все базы заведения. Вся полученная информация была выгружена в облачное хранилище. Эксперты заинтересовались этим случаем и пришли к выводу, что повсеместное использование Wi-Fi делает систему безопасности уязвимой. Чем больше учреждение использует "умных" предметов, тем выше вероятность взлома.