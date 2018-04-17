Хакеры взломали казино через "умный " термометр для аквариума
С каждым годом хакеры проявляют всё большую изобретательность. Киберпреступники научились взламывать базы данных через безобидные гаджеты. К примеру, доступ к базе одного казино был получен благодаря "умному" термометру для аквариума.
Хакеры нашли брешь системы безопасности казино в работе "умного" термометра, определяющего температуру воды в аквариуме. Гаджет через Wi-Fi контролировал показатели и своевременно уведомлял, если они не соответствовали норме.
Киберпреступники взломали сеть казино через термометр в аквариуме, установленный в холле. Хакеры нее только получили доступ к внутренней сети, но и смогли скопировать все базы заведения. Вся полученная информация была выгружена в облачное хранилище. Эксперты заинтересовались этим случаем и пришли к выводу, что повсеместное использование Wi-Fi делает систему безопасности уязвимой. Чем больше учреждение использует "умных" предметов, тем выше вероятность взлома.
Хакеры нашли брешь системы безопасности казино в работе "умного" термометра, определяющего температуру воды в аквариуме. Гаджет через Wi-Fi контролировал показатели и своевременно уведомлял, если они не соответствовали норме.
Киберпреступники взломали сеть казино через термометр в аквариуме, установленный в холле. Хакеры нее только получили доступ к внутренней сети, но и смогли скопировать все базы заведения. Вся полученная информация была выгружена в облачное хранилище. Эксперты заинтересовались этим случаем и пришли к выводу, что повсеместное использование Wi-Fi делает систему безопасности уязвимой. Чем больше учреждение использует "умных" предметов, тем выше вероятность взлома.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30